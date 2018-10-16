Со вторника, 16 октября, патрульная полиция будет штрафовать водителей за превышение установленных ограничений скорости движения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что за превышение более чем на 20 км/ч штраф составит 255 гривен. За превышение более чем на 50 км/ч - штраф 510 гривен.

Напомним, что нарушение ПДД в Украине с 8 октября фиксируют по-новому.