Бюджет-2019: Гройсман назвал сроки принятия [ Редактировать ]
На этой неделе в Верховной Раде ожидаются бюджетные выводы и первое чтение законопроекта о Государственном бюджете на 2019 год, к которому народные депутаты подали уже более двух тысяч предложений. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.
"На этой неделе ожидаем бюджетные выводы и первое чтение проекта Госбюджета-2019. Народные депутаты уже подали более 2 тысяч предложений", - сообщил глава правительства.
При этом он отметил "совместное задание - принять сбалансированный и реалистичный бюджет, который позволит профинансировать приоритетные сферы".
Также в повестку дня парламента, по его словам, возвращается законопроект №8265 из топ-35 экономических инициатив.
"Его нововведения, по оценкам Минэкономразвития, позволят вывести из тени около 250 тыс. госзакупок. Это означает еще более прозрачные условия для бизнеса и большую экономию государственных средств", - добавил Премьер.
Ранее мы писали о том, что в Раде предложили перенести День Независимости Украины.
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