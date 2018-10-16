На этой неделе в Верховной Раде ожидаются бюджетные выводы и первое чтение законопроекта о Государственном бюджете на 2019 год, к которому народные депутаты подали уже более двух тысяч предложений. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

"На этой неделе ожидаем бюджетные выводы и первое чтение проекта Госбюджета-2019. Народные депутаты уже подали более 2 тысяч предложений", - сообщил глава правительства.

При этом он отметил "совместное задание - принять сбалансированный и реалистичный бюджет, который позволит профинансировать приоритетные сферы".

Также в повестку дня парламента, по его словам, возвращается законопроект №8265 из топ-35 экономических инициатив.

"Его нововведения, по оценкам Минэкономразвития, позволят вывести из тени около 250 тыс. госзакупок. Это означает еще более прозрачные условия для бизнеса и большую экономию государственных средств", - добавил Премьер.

Ранее мы писали о том, что в Раде предложили перенести День Независимости Украины.