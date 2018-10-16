В Торонто неизвестный мужчина разделся и прыгнул в аквариум с акулами. Инцидент произошел в крупнейшем канадском аквариуме. Позже видео с инцидентом было опубликовано в сети, пишет "Корреспондент".

Короткий видеоролик к настоящему времени успел стать вирусным и собрал уже более 300 тысяч просмотров. Мужчина прыгнул в воду во время шоу. Охранники заведения незамедлительно попросили его выбраться из воды. В ответ парень подплыл к ним, улыбнулся и нырнул обратно.

Позже начальство вызвало полицию, однако к приезду стражей порядка нарушителю удалось скрыться.

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