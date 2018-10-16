Турецька поліція обшукала консульство Саудівської Аравії у Стамбулі [ Редактировать ]
Турецька поліція обшукала консульство Саудівської Аравії у Стамбулі. Саме там востаннє бачили зниклого опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Раніше видання The Washington Post із власних джерел дізналось, у турецького уряду є аудіо- та відеозаписи, які підтверджують, що саме у консульстві репортера закатували.
Через цю ситуацію Туреччину та Саудівську Аравію відвідає Держсекретар США Майк Помпео. А Велика Британія, Франція та Німеччина закликають Ер-Ріяд надати повну інформацію про зникнення журналіста.
Джамаль Хашкаджі зник 2 жовтня після візиту до Саудівського посольства. Останній рік він жив у США та був відомий своєю критикою королівської родини Саудівської Аравії.
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