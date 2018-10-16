Светлана Лобода оголила "растяжки" на груди (видео) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала видео, которое заставило поклонников размышлять о наличии у нее шрамов или растяжек на груди.
Так, в публикации Instagram, которую певица подписала "Не достаточно нарушать законы, ты достаточно должен быть силен, чтобы установить свои...", Лобода откровенно открывает грудь глубоким декольте, но при этом обнажаются странные полосы, которые явно не результат игры светотени.
"Что это за шрамы? Вы пластику делали, или это Тилль так постарался", - пишут в комментариях пользователи, намекая на связь Лободы с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
При этом, всего двумя неделями ранее Лобода демонстрировала грудь, которую фанаты охарактеризовали не иначе, как "шикарной". Но, возможно, то были старые фото.
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