Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение двадцати лет. Об этом сообщил глава польской компании Мачей Вожняк, передают РИА Новости.

Он уточнил что поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке и сама будет указывать порт назначения.

Два миллиона тонн - это около 25 танкеров в год, а после регазификации - 2,7 миллиарда кубометров голубого топлива.

Стоимость пока не разглашается.

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