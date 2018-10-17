У селі Нижня Сироватка, що поблизу Сум, вибухнув елеватор. 10 тисяч тон кукурудзи засипали майже все село.

Інцидент стався уночі та неабияк налякав місцевих жителів. Почувши гуркіт, люди сприйняли його за вибухи боєприпасів та одразу викликали поліцію. Уламки від будівлі зерносховища розлетілися на десятки метрів довкола.

Попередня версія правоохоронців - елеватор просто не витримав ваги завантаженого зерна.