"Ігри нескорених": українська збірна вирушила до Сіднею [ Редактировать ]
Українські "Нескорені" вилетіли до Австралії. Напередодні ввечері, наших спортсменів проводжали в аеропорту "Жуляни". Скільки медалей вони сподіваються привезти і хто "темна конячка" української команди дізнавалася Поліна Спасенко.
Ще раз перевірити валізи - і гайда на змагання до Австралії. Українські ветерани, здається, не хвилюються зовсім. Лише жартують.
"Це просто країна, вона ж знаходиться догори ногами, а я ще не вчився ходити, як там", - жартує Сергій Шимчак, учасник української збірної на "Іграх нескорених".
Львів'янин Сергій Шимчак виступатиме одразу в двох дисциплінах - велоперегонах та стрільбі з лука.
"Майже вихідних не було - було і в неділю, і в суботу. Що я буду казати? - От тренер стоїть - вихідних - ноль, даже закосити і то не получалось", - говорить Сергій Шимчак, учасник української збірної на "Іграх нескорених".
"Надзвичайну багату роль грає погода. Знаємо, що там дуже сильний вітер - на стрельбищі, де ми будем стріляти. Будем боротись до останнього пострілу", - говорить Олена Паламарчук, тренер зі стрільби з лука.
В Австралії Україну представлять 15 спортсменів у шести дисциплінах. Всі вони - колишні військові, які отримали поранення на Донбасі. Головний тренер запевняє, хлопці повернуться із медалями. І зізнається, в команді є своя "темна конячка".
"Єсть, єсть - коли його відібрали в команду, то я трошки - фух, вздохнув успокоївся. Єсть "забойщик", як говорят, "забойщик", який виступить добре і принесе не одну, а дві-три - даже золотих медалі", - розповідає Євген Мазур, головний тренер української збірної на "Іграх нескорених".
"Ігри нескорених" у Сіднеї розпочнуться 20 жовтня і триватимуть тиждень. Цьогоріч у змаганнях візьмуть участь 18 країн.
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