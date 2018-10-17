Українські "Нескорені" вилетіли до Австралії. Напередодні ввечері, наших спортсменів проводжали в аеропорту "Жуляни". Скільки медалей вони сподіваються привезти і хто "темна конячка" української команди дізнавалася Поліна Спасенко.

Ще раз перевірити валізи - і гайда на змагання до Австралії. Українські ветерани, здається, не хвилюються зовсім. Лише жартують.

"Це просто країна, вона ж знаходиться догори ногами, а я ще не вчився ходити, як там", - жартує Сергій Шимчак, учасник української збірної на "Іграх нескорених".

Львів'янин Сергій Шимчак виступатиме одразу в двох дисциплінах - велоперегонах та стрільбі з лука.

"Майже вихідних не було - було і в неділю, і в суботу. Що я буду казати? - От тренер стоїть - вихідних - ноль, даже закосити і то не получалось", - говорить Сергій Шимчак, учасник української збірної на "Іграх нескорених".

"Надзвичайну багату роль грає погода. Знаємо, що там дуже сильний вітер - на стрельбищі, де ми будем стріляти. Будем боротись до останнього пострілу", - говорить Олена Паламарчук, тренер зі стрільби з лука.

В Австралії Україну представлять 15 спортсменів у шести дисциплінах. Всі вони - колишні військові, які отримали поранення на Донбасі. Головний тренер запевняє, хлопці повернуться із медалями. І зізнається, в команді є своя "темна конячка".

"Єсть, єсть - коли його відібрали в команду, то я трошки - фух, вздохнув успокоївся. Єсть "забойщик", як говорят, "забойщик", який виступить добре і принесе не одну, а дві-три - даже золотих медалі", - розповідає Євген Мазур, головний тренер української збірної на "Іграх нескорених".

"Ігри нескорених" у Сіднеї розпочнуться 20 жовтня і триватимуть тиждень. Цьогоріч у змаганнях візьмуть участь 18 країн.