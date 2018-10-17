Лондон і Брюссель підпишуть угоду по Брекзиту [ Редактировать ]
Момент істини. За планом уже сьогодні на саміті європейських лідерів Лондон і Брюссель мають підписати узгоджений сценарій розриву стосунків. Утім домовитися щодо співіснування після Брекзиту досі не вдалося.
Відтак Єврокомісія має намір запропонувати Британії подовжити перехідний період і залишатись у Митному союзі з ЄС, допоки компромісу з Брюсселем не буде досягнуто. Принаймні про це повідомляють німецькі ЗМІ, з посиланням на внутрішні документи тамтешнього уряду.
Нагадаю, напередодні голова Європейської ради Дональд Туск заявив: ризик виходу Британії зі складу ЄС без підписання угоди високий, як ніколи. Це підтвердила і британська прем'єрка Тереза Мей. Сказала, мовляв, краще ніяка угода, ніж погана. Процес "розлучення", за планом, мав би завершитись у березні 2019 року.
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