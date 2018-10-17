Процес "розлучення", за планом, мав би завершитись у березні 2019 року

Момент істини. За планом уже сьогодні на саміті європейських лідерів Лондон і Брюссель мають підписати узгоджений сценарій розриву стосунків. Утім домовитися щодо співіснування після Брекзиту досі не вдалося.

Відтак Єврокомісія має намір запропонувати Британії подовжити перехідний період і залишатись у Митному союзі з ЄС, допоки компромісу з Брюсселем не буде досягнуто. Принаймні про це повідомляють німецькі ЗМІ, з посиланням на внутрішні документи тамтешнього уряду.

Нагадаю, напередодні голова Європейської ради Дональд Туск заявив: ризик виходу Британії зі складу ЄС без підписання угоди високий, як ніколи. Це підтвердила і британська прем'єрка Тереза Мей. Сказала, мовляв, краще ніяка угода, ніж погана. Процес "розлучення", за планом, мав би завершитись у березні 2019 року.