Ураган "Майкл" завдав збитків на 10 млрд доларів [ Редактировать ]
29 людей загинули, понад - тисяча зникли безвісти. Такі наслідки урагану "Майкл", який накрив південне узбережжя США минулого тижня.
Уже 9 добу поспіль рятувальники спільно з волонтерами шукають людей під завалами будинків. Не виключають, що кількість жертв може зрости. Стихія зруйнувала сотні доріг, знеструмила півтора мільйона будинків.
Збитки, яких "Майкл" завдав домівкам і промисловим підприємствам шести американських штатів оцінюють у щонайменше 10 мільярдів доларів.
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