29 людей загинули, понад - тисяча зникли безвісти. Такі наслідки урагану "Майкл", який накрив південне узбережжя США минулого тижня.

Уже 9 добу поспіль рятувальники спільно з волонтерами шукають людей під завалами будинків. Не виключають, що кількість жертв може зрости. Стихія зруйнувала сотні доріг, знеструмила півтора мільйона будинків.

Збитки, яких "Майкл" завдав домівкам і промисловим підприємствам шести американських штатів оцінюють у щонайменше 10 мільярдів доларів.