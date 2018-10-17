Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками фото в майке с глубоким декольте, после чего получила от них прозвище "бомбы".

Фото: instagram.com/kamenskux

"Очень красивая грудь", "Каменских, ты бомба!", "Груди прям вылетают", "Секс-бомба", "Шикарно выглядишь", - написали восхищенные фанаты Каменских.

Судя по подписи Насти, фото было сделано в Майми, где она "познакомилась с крутыми ребятами с американских студий", с которыми она записала "зажигательный трек".

Фанаты давно заметили, что Настя не стесняется демонстрировать свои формы. Недавно она показалась в глубоком декольте, а поклонники сразу обратили внимание, что певица не надела бюстгальтер.