Настя Каменских показала грудь-"бомбу" (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками фото в майке с глубоким декольте, после чего получила от них прозвище "бомбы".
Фото: instagram.com/kamenskux
"Очень красивая грудь", "Каменских, ты бомба!", "Груди прям вылетают", "Секс-бомба", "Шикарно выглядишь", - написали восхищенные фанаты Каменских.
Судя по подписи Насти, фото было сделано в Майми, где она "познакомилась с крутыми ребятами с американских студий", с которыми она записала "зажигательный трек".
Фанаты давно заметили, что Настя не стесняется демонстрировать свои формы. Недавно она показалась в глубоком декольте, а поклонники сразу обратили внимание, что певица не надела бюстгальтер.
по теме
Светлана Лобода оголила "растяжки" на груди (видео)
Певица Светлана Лобода открыла глубоким декольте грудь, на которой оказались странные образования
Ани Лорак осталось два дня
Певица Ани Лорак ввела фанатов в состояние беспокойства. Поклонники не знают, что и думать, после последнего заявления звезды
"Киркоров в юбке": Ани Лорак резко раскритиковали за новый образ (фото)
Украинская певица подверглась резкой критике поклонников в соцсети
"Развод" Ани Лорак вызвал ажиотаж в сети (фото)
Певица Ани Лорак "ответила" на слухи о разводе с мужем публикацией в Instagram
"Беременная" Настя Каменских озадачила поклонников (фото)
Певице Насте Каменских снова удалось заинтриговать фанатов и вызвать среди них споры