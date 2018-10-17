Ілона Маска відсторонили від керівництва Tesla на 3 роки! А також зобов'язали виплатити 20 мільйонів доларів штрафу.

Аналогічну суму відшкодує і його компанія - такі основні пункти мирової угоди, яку винахідник уклав із комісією цінних паперів. Напередодні її затвердив суд. Серед іншого, Tesla найме спеціальну людину, яка контролюватиме всі публічні заяви Маска.

Конфлікт між бізнесменом і комісією - стався через його допис у Twitter. У соцмережі винахідник заявив про можливий вихід "Тесли" з біржі. І додав, що має намір викупити акції компанії за ціною 420 доларів кожна.

Ця заява добряче вплинула на вартість облігацій компанії.