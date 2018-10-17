У Ілона Маска відібрали Tesla [ Редактировать ]
Ілона Маска відсторонили від керівництва Tesla на 3 роки! А також зобов'язали виплатити 20 мільйонів доларів штрафу.
Аналогічну суму відшкодує і його компанія - такі основні пункти мирової угоди, яку винахідник уклав із комісією цінних паперів. Напередодні її затвердив суд. Серед іншого, Tesla найме спеціальну людину, яка контролюватиме всі публічні заяви Маска.
Конфлікт між бізнесменом і комісією - стався через його допис у Twitter. У соцмережі винахідник заявив про можливий вихід "Тесли" з біржі. І додав, що має намір викупити акції компанії за ціною 420 доларів кожна.
Ця заява добряче вплинула на вартість облігацій компанії.
по теме
Ілона Маска відсторонили від керівництва Tesla
Серед іншого, Tesla найме спеціальну людину, яка контролюватиме всі публічні заяви Маска. Конфлікт між бізнесменом і комісією стався через його допис у Twitter
Отставка и 20 миллионов: Маска наказали за сообщения в Twitter
Основатель Tesla Илон Маск согласился на сделку с SEC
Илона Маска отстранили от руководства Tesla
Cуд утвердил план соглашения, согласно которому Маск должен будет покинуть пост главы совета директоров Tesla
В Україні штрафуватимуть за перевищення швидкості
Відсьогодні патрульні притягатимуть водіїв до відповідальності за перевищення швидкості. У поліції нагадали, що пілотний режим завершився напередодні
Превышение скорости: в Украине ввели новые штрафы
Со вторника, 16 октября, патрульная полиция будет штрафовать водителей за превышение установленных ограничений скорости движения