До розслідування авіакатастрофи Су-27 долучили військову прокуратуру [ Редактировать ]
За фактом падіння Су-27 на Вінничині військова прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення правил польотів". Поки ж серед основних версій - технічна несправність і помилка пілота.
Найближчим часом спеціалісти проводитимуть молекулярно-генетичні експертизи. Призначили також дослідження палива, яким заправляли літак. Правоохоронці опитали понад 20 свідків.
"Відповідно до КПК України, експертами було використано квадрокоптер, самописці - так звані "чорні скриньки". На місці трагедії знайдено, інформацію з них наразі опрацьовується експертами, також триває робота з передполітною документацією", - повідомив Андрій Кісельов, прес-секретар військової прокуратури Центрального регіону України.
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