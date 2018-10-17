За фактом падіння Су-27 на Вінничині військова прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення правил польотів". Поки ж серед основних версій - технічна несправність і помилка пілота.

Найближчим часом спеціалісти проводитимуть молекулярно-генетичні експертизи. Призначили також дослідження палива, яким заправляли літак. Правоохоронці опитали понад 20 свідків.

"Відповідно до КПК України, експертами було використано квадрокоптер, самописці - так звані "чорні скриньки". На місці трагедії знайдено, інформацію з них наразі опрацьовується експертами, також триває робота з передполітною документацією", - повідомив Андрій Кісельов, прес-секретар військової прокуратури Центрального регіону України.