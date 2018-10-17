Фахівці розпочали роботу над розшифровкою "чорної скриньки" літака Су-27, який розбився на Вінничині напередодні. Про це заявили в Міноборони.

Зараз на місці падіння винищувача тривають слідчі дії. Всі подробиці цієї трагедії - в матеріалі Даніїла Снісара.

На цих кадрах - останній політ винищувача Су-27, тактичної авіації з Миргорода. Екіпаж виконував політ у рамках військових навчань "Чисте Небо". Літак розбився на полі неподалік села Уланів.

"Дуже великий шум такий, знаєте. А потім різко хлопок такий и почалося дрібєжжаніє, ніби як вікон і дверей. Ми сполохані в усьому всьому. Але здивовані, що пілоти зробили свою справу - відійшли від села. Спасли, ніби, село", - розповіла Олена, місцева жителька.

Літак кружляв над селом кілька хвилин, кажуть місцеві жителі. Свідком трагедії став і Федір. Розповідає - винищувач ішов на незначній висоті. Умить - змінив траєкторію, різко прискорився та увійшов у круте піке.

"Він отак - прямо йлов. Красивий такий йде. Жовто-блакитний. Тільки отак чуть взяв крен і... все. І такий клуб вогню пішов. І все", - розповів Федір, житель села Уланів.

Після удару об землю - літак вибухнув. Уламки розлетілися на сотні метрів. На місці падіння утворилася вирва - глибиною чотири метри. Двоє членів екіпажу загинули. Це - військовослужбовець повітряних сил національної гвардії США та Іван Петренко, начальник авіації повітряного командування "Схід".

Сергій Філатов разом із Іваном провів дитинство. Каже, цілком ймовірно, що він ціною власного життя відвів Су-27 від населеного пункту. У те, що це могла бути помилка пілота, не вірить.

"Просто не успели ничего сделать", - говорить Сергій Філатов, товариш загиблого пілота.

На місці трагедії тривають слідчі дії. Працюють вибухотехніки. Справою займається військова прокуратура.

"Вилучаються фрагменти кузова, фрагменти деталей агрегатів , ведуться пошукові роботи чорної скриньки, після проведення всіх слідчих дій після детального огляду місця аварії будемо мати більш детальну інформацію. Думаю, огляд місця події займе кілька днів - оскільки територія, де розбився літак - велика", - повідомив Юрій Педос, начальник поліції Вінницької області.

Військові прокурори вивчають льотну документацію, вилучену з аеродромів у Миргороді та Старокостянтинові. Навчання "Чисте небо" силовики вирішили не переривати.