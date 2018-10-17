Підвищення заробітної плати, а також виплати заборгованості вимагали сьогодні представники профспілок, які влаштували масштабну акцію протесту. Близько двадцяти тисяч людей зі всієї країни пройшли центром міста до будівлі Уряду. Відповіді міністрів не дочекались. Народний депутат Сергій Каплін, який є представником профспілок у парламенті, запропонував план боротьби за соціальний бюджет, зарплати та пенсії.

"Встреча с премьер-министром состоится. Эта встреча не должна нести кулуарный характер. Чтобы все средства массовой информации публично услышали тяжелый, пусть неприятный, с матами, но разговор премьера с простыми людьми. Мы должны сегодня начать глобальную акцию протеста", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, лідер "Соціал-демократичної партії".

Під час сьогоднішньої акції нардепа Сергія Капліна облили сумішшю землі та нечистот. Під гарячу руку зловмисників потрапили й представники профспілок.

На своїй сторінці у Facebook депутат повідомив, що люди забрали телефон нападника, в якому була переписка з організатором провокації.