Поки керівниця МОЗ хизується новаціями, в українських лікарнях, як і ранше - вакцин немає. Профілактичне щеплення від кашлюка, дифтерії і правця дітям у Прикарпатті не роблять протягом року. Все через відсутність препаратів.

Куди поділися медикаменти? І до яких наслідків це може призвести? - розкажуть наші журналісти.

Працівники амбулаторії сімейної медицини в селі Тисменичани переглядають календар профілактичних щеплень. Кажуть - цього місяця на вакцинацію від дифтерії, правця та кашлюку у них записані тридцять дітей. Але всім відмовляють.

"Нас на даний час АКДП немає вакцини. Але ми все рівно плануємо цих дітей", - говорить Оксана Штурмак, медична сестра.

Запаси необхідної вакцини у медзакладі закінчилися ще рік тому, а нових - досі не завезли.

"Немає ні для першої, ні для другої, ні для третьої щеплення. У межах у нас 56 дітей до року - тобто, нам треба було їх три рази щепити", - говорить Марія Григоренко, головний лікар Тисменичанської лікарської амбулаторії.

Лікарі кажуть - в амбулаторію постійно телефонують з претензіями батьки. Та коли буде препарат - медики самі не знають.

"Хто має гроші, вибирає приватний кабінет щеплення, іде і щепиться платно. У нас практично 95 відсотків хочуть щепитися", - говорить Марія Григоренко, головний лікар Тисменичанської лікарської амбулаторії.

Та купити препарат можуть не всі. Адже ціна однієї дози комбінованої вакцини бельгійського виробництва - від 1000 гривень. Малюку ж треба таких аж три.

Щоправда, дефіцит вакцин не по всій області. У поліклініці Івано-Франківська зробити щеплення від кашлюку, дифтерії та правця можна, але препарат лише індійського виробництва.

"Спочатку батьків лякало що індійська, а тепер вони побачили що ніякого виходу немає, немає інших вакцин у нас, і вони приходять і роблять", - говорить Христина Судак, лікар кабінету профілактичних щеплень.

Івано-Франківщина востаннє централізовано отримувала вакцини від цих трьох хвороб ще наприкінці минулого року - кажуть обласні чиновники. Нині всі запаси вичерпані.

"Цей рік ми не отримували вакцину, ми працювали на залишках минулого року. Використали вакцину і на даний час її просто не має", - говорить Євгенія Чурпіта, лікар-епідеміолог Івано-Франківської області.

Поставку вакцини в області очікують уже найближчим часом - каже епідеміолог - завезуть ті ж індійські препарати - інших в Україні зараз немає. Кількість дітей до року, привитих проти кашлюку, дифтерії та правця, - на Івано-Франківщині - менше 25 відсотків. Загалом по Україні - до п'ятдесяти.

Дифтерія, кашлюк, правець - вкрай небезпечні хвороби. Єдиний спосіб вберегтися - зробити щеплення. Та на сьогодні рівень імунізації в Україні - катастрофічний.

І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я - найнижчий в Європі. Тож епідемія може спалахнути будь-коли.

Не виключено, що найближчим часом з обігу може зникнути ще низка препаратів. Як повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, у держбюджеті на наступний рік на закупівлю ліків та медичних виробів передбачено половину від необхідної суми - всього 6 млрд грн.

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Питанням номер один - має бути відсторонення від посади в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун - у цьому впевнений нардеп Вадим Рабінович. За його словами, профільний комітет, поки лише рекомендував розглянути це питання. Але до реальних дій так і не дійшло.

"Есть простые вещи, объединяющие всех. Сегодня ВР в парламентско-президентской республике вынесли все-таки разумное решение об увольнении недо-министра Супрун. Человека, который убивает нашу медицину и наших детей. И что сегодня? Получается, что мы ничего не можем сделать. Вот вопрос, который должен объединить Раду. Иначе у нас страна не Украина, а "Супруния". Потому что, если Супрун руководит государством, если она плюет на решения ВР, значит - над ней стоит кто-то, кто выше ВР. А я в Конституции такого не читал. Вот, то, что должно объединить всех.

Я сейчас обратился ко всем руководителям фракций - давайте на минутку отложим все разногласия, встанем вместе и уберем эту ведьму из нашей страны. С этого начнется очищение Украины", - заявив Вадим Рабінович, народний депутат, лідер партії "За життя".