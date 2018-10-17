Нараду щодо заборгованості з виплати заробітної плати гірникам держпідприємств - уряд проведе найближчим часом. Про це заявив прем'єр на засіданні Кабміну. Втім, сам він звернувся із закликом до нардепів - якнайшвидше підтримати бюджет 2019.

Говорили урядовці і про деякі зміни, які очікують на медичну галузь. Подробиці - у Ольги Теребинської.

Володимир Гройсман закликає депутатів підтримати проект бюджету на наступний рік. Про це прем'єр сказав сьогодні, відкриваючи засідання уряду. За його словами, документ є абсолютно виваженим. Проте вже зараз відчуваються намагання "роздути" видаткову частину.

"Багато хто, з політичних причин, починає його критикувати, що це поганий бюджет і так далі. Але я точно знаю про те, що всі пропозиції, які хочуть включити в цей бюджет - вони більші ніж сьогодні бюджет Німеччини.

Це означає тільки єдине, що ми сформували більше трильйона на 2019 рік, а нам можуть пропонувати ще на декілька трильйонів забезпечити видатки цього бюджету.

Але я глибоко переконаний в тому, що наше завдання абсолютно відповідальна політика, щодо прийняття рішень. Я не є фахівцем щодо будівництва повітряних замків", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Прем'єр-міністр нагадав, що в проекті бюджету збережені всі пріоритети - від фінансування Збройних Сил до впровадження змін в освіті, медицині та подальшій децентралізації.

"Наша команда підготувала реалістичний бюджет який є абсолютно відповідальним, який забезпечить стабільність, забезпечить 7,4 % інфляції, не більше цього. Не так, як було в минулі періоди, забезпечить абсолютне зростання економіки. Це буде означати, що при цьому бюджеті ситуація в країні буде стабільна, промисловість і виробництво буде зростати і я переконаний в тому, що будуть зростати і середні зарплати для українців", - стверджує Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Родинам українських політв'язнів виділять по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. Володимир Гройсман наголосив, що в цих родин є безліч додаткових витрат. Своєю чергою, омбудсмен Людмила Денисова закликала главу уряду дати доручення відповідним відомствам - щоб там якнайшвидше провели усі необхідні процедури.

"Я дуже вас прошу щоб найближчим часом Міністерство юстиції заюстувало необхідні порядки, і зробили все, щоб зібрали цю комісію, яка практично затверджена. Ми допоможемо - всі необхідні документи представити разом з родинами політв'язнів, які дуже чекають такої підтримки, як 100 тисяч гривень", - наголосила Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Також, сьогодні в уряді підтримали низку важливих змін, запропонованих Міністерством охорони здоров'я. Відтепер МОЗ зможе оперативно спрямовувати надлишки бюджетних коштів або на закупівлю найнеобхідніших ліків, або формувати запаси медикаментів. Окрім цього, вакцини, закуплені за державний кошт, будуть розподілятися не тільки серед комунальних лікарень, а й - приватних закладів.

"Ми в новій постанові створюємо механізм розподілів і перерозподілів державних вакцин через усіх тих медичних закладів, в яких пацієнти зможуть безоплатно отримувати якісні вакцини на первинній ланці. Це включає і ті, які є і в приватних закладах, ті які є ФОПи, і важливо, що ми також забезпечуємо вакцинацією згідно з календарем щеплень в пологових будинках, незалежно від форми власності", - заявила Уляна Супрун, в. о. міністра охорони здоров'я.

А ще Кабінет Міністрів підтримав проект щодо закупівлі послуги з проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти. Таке тестування допоможе виявити сильні та слабкі сторони освітніх програм українських медичних вишів.