В американском штате Миссисипи арестована 48-летняя Кэролин Джонс по подозрению в убийстве ее 20-месячной внучки Роялти.

В полиции считают, что женщина зарезала внучку и запекла ее тело в духовке, сообщает Fox 13.

Страшную находку обнаружил в духовке брат Кэролин и вызвал в полицию.

Шериф Келвин Уильямс говорит, что за долгие годы его работы это один из самых ужасных случаев. Пока что неясно, была ли девочка мертва или еще жива, когда Кэролин засунула ее в духовку.

Проводится экспертиза. Мотивы убийства пока не сообщаются.

Мать убитой собирает деньги на ее похороны. При этом сообщается, что Роялти жила с бабушкой, а ее мать проживала в другом месте.

"Роялти была такой прекрасной, и я любила ее больше всего на свете", - пишет женщина, собирая деньги в интернете.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области женщина родила сына и сразу его убила.