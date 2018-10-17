Бабушка запекла внучку в духовке [ Редактировать ]
В американском штате Миссисипи арестована 48-летняя Кэролин Джонс по подозрению в убийстве ее 20-месячной внучки Роялти.
В полиции считают, что женщина зарезала внучку и запекла ее тело в духовке, сообщает Fox 13.
Страшную находку обнаружил в духовке брат Кэролин и вызвал в полицию.
Шериф Келвин Уильямс говорит, что за долгие годы его работы это один из самых ужасных случаев. Пока что неясно, была ли девочка мертва или еще жива, когда Кэролин засунула ее в духовку.
Проводится экспертиза. Мотивы убийства пока не сообщаются.
Мать убитой собирает деньги на ее похороны. При этом сообщается, что Роялти жила с бабушкой, а ее мать проживала в другом месте.
"Роялти была такой прекрасной, и я любила ее больше всего на свете", - пишет женщина, собирая деньги в интернете.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области женщина родила сына и сразу его убила.
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