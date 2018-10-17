Небезпечні уроки. У селі неподалік Ужгорода просто на очах руйнується школа. Стіни тріскаються і просідають, штукатурка - обсипається. Тим часом фундамент нового закладу - заростає бур'янами

Чому зупинилося будівництво і коли відновиться - про це в матеріалі наших кореспондентів.

Ось ці дерев'яні палі уже майже 30 років утримують другий поверх будівлі, зведеної понад століття тому.

"Якщо закріпляти наприклад навіть такі пристрої, як проектор, то дуже є небезпечно, що ця стеля разом з проектором може обвалитися".

Загальноосвітня школа у селі Кам'яниця розташована у трьох приміщеннях: колишній жандармерії, гастрономі та садочку. Щоранку сюди сходяться близько 300 учнів із трьох сіл. Вже більше двадцяти років будівля в аварійному стані, - кажуть батьки.

"Батьки відправляють дітей в школу, і думають, чи Боже не завалиться ця школа. Там з тої сторони буде видно, як взагалі падає штукатурка великими пластами".

А ще тут протікає дах і осідає фундамент. Опалення пічне. Вода тільки технічна - з колодязя. А урок фізкультури проводять лише тоді, коли погода сприяє, адже спортзали в школі немає.

"На даний час в нашій школі тільки відкрите поле. Коли погана погода, або дощ падає, ми сидимо в класі", - розповів Владислав Кій, учень школи у селі Кам'яниця.

Їдальня - у колишніх фінських будиночках з ДСП. Взимку тут сиро та холодно. А учні початкових класів, які, до слова, навчаються за півтора кілометра від головного корпусу школи, - обідають просто за партами.

"А зараз ми тихесенько, нам привезли обід, будемо йти мити ручки".

А ось так мала б виглядати нова школа. Проект розробили ще у 90-х. Пані Любомира, тоді вона керувала закладом, - пам'ятає, як заклали фундамент. І навіть один поверх звели.

"Мала школа побудуватися за 2 роки. На початок будівництва на перший рік, було виділено 350 тисяч радянських грошей. Припинилося фінансування - припинилося і будівництво", - говорить Любомира Мегела, колишній директор школи у селі Кам'яниця.

Оскільки існував проект нової школи, гроші на капремонт старих приміщень роками не виділяли. Сьогодні на будівництво потрібно 47 мільйонів гривень. Коштів таких ні село, ні район не має. Усі надії - кажуть в Ужгородській райадміністрації - на область та державу.

"Про цей проект постійно йде мова. Всі рівні влади про цей проект знають. Надії великі", - запевняє Мар'яна Михайлишина, керівник відділу Освіти молоді та спорту Ужгородської райадміністрації.

Великі сподівання і у вчителів, і у дітей та їхніх батьків. Але коли вони здійсняться - хтозна. Адже проект спочатку мають відкорегувати, а вже потім - подати на розгляд депутатів облради.

"Побудуйте на школу", - закликають діти.