Палестинські бойовики сьогодні вночі обстріляли Ізраїль ракетами, є попадання в житлові будинки, багато поранених. Військово-повітряні сили єврейської держави завдали серію ударів у відповідь. Ситуація буквально балансує на межі війни. Подробиці розкаже Антон Готліб.

Обстріл стався рано вранці, близько четвертої години. Одна з ракет влучила в житловий будинок у місті Беер-Шева, це найбільший населений пункт поблизу Сектора Гази, по суті, столиця ізраїльського півдня. Семеро людей поранені осколками, більшість з них після надання медичної допомоги відпустили додому. А двоє залишаються під наглядом лікарів. Ще одна ракета впала в море.

"Це була жахлива ніч. Дуже важко. Абсолютно неможливо повірити, що таке відбувається. Вже вдруге поспіль я змушена бігти в притулок з дітьми. Цьому просто немає кінця", - розповідає Йона Малька, мешканка міста Беер-Шева.

Заняття у школах на півдні Ізраїлю скасовані. Жителям рекомендують триматися поблизу притулків і не залишати своїх будинків без зайвої необхідності. Ударом ізраїльських ВПС група терористів, яка запускала ракети, була знищена.

ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по анклаву, було чотири хвилі нальотів. Начальник генштабу генерал Айзенкот перервав свій візит до Сполучених Штатів і терміново повернувся, щоб взяти участь в екстреному засіданні уряду. На ньому вирішувалося питання про проведення в Газі масштабної військової операції.

Делегація єгипетських посередників в Газі зараз робить титанічні зусилля, щоб запобігти повномасштабному конфлікту. Що цікаво, Хамас і ще радикальніше угрупування - "Ісламський джихад" засудили нічний обстріл і навіть створили спільну комісію для розслідування обставин того, що сталося. Відповідальність за обстріл взяло на себе маловідоме салафітське угрупування.