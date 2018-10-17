Брекзит швидким не буде - Лондон та Брюссель хочуть відтермінувати перехідний період після розлучення, аби вийти з глухого кута у переговорах. Британський прем'єр Тереза Мей прибуває до Брюсселя сьогодні ввечері.

Олена Абрамович розповість деталі.

Вирішальний день настав - саме сьогодні спливає термін, коли Лондон та Брюссель мають підписати узгоджений сценарій Брекзиту. Засідання заплановане на пізній вечір.

І вже відомо - Тереза Мей може запропонувати компроміс. Мова йде про відтермінування перехідного періоду після розриву. Можливо навіть на рік, - аби був час укласти нові торговельні угоди.

В Брюсселі ж попередили, якщо Лондон не запропонує вартісних варіантів - готові до найгіршого сценарію.

"Сценарій без угоди є більш імовірним, ніж будь-коли раніше. Але це не означає, що тепер - це наш політичний пріоритет. Навпаки: саме через те, що ситуація настільки складна, ми змушені підготуватися до найгіршого сценарію", - заявив Дональд Туск, президент Європейської ради.

Тим часом стомлені від безрезультатних дворічних перемовин, британці стали дедалі активніше звертатися по громадянство країн ЄС. А також отримувати дозволи на проживання, які раніше видавались лише особам без громадянства Євросоюзу. Адже Брекзит має відбутися уже у березні наступного року, і на яких умовах британці зможуть жити у ЄС - досі невідомо.

Ми почуваємося так, наче британський уряд нас дещо ігнорує. Складається враження, що вони не враховують нашу ситуацію. Ніхто не може дати нам чіткі відповіді, - бо ніхто нічого не знає. Ми зверталися у британське посольство - і жодної конкретики", - говорить Жакуа Браун, бібліотекар.

У більшості європейських держав дозволене громадянство відразу кількох країн. Тож британці цим користуються. У Франції, наприклад, кількість заявок минулого року зросла у 8 разів, - порівняно з 2015 роком, що передував Брекзиту.