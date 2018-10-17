Правих екстремістів виганяють із Бундесверу [ Редактировать ]
Правих екстремістів виганяють із Бундесверу. Міністерство оборони Німеччини відрапортувало про кількість звільнених з армії радикалів.
Як їх виявляють і кому відмовляють у прийомі на військову службу - розкаже Тетяна Логунова.
Бундесвер перевіряє свої лави - щоб до армії раптом не потрапили праві екcтремісти, які прагнуть під прикриттям служби і за рахунок держави, навчитися поводженню з різними видами зброї. Усі заяви потенційних новобранців вже кілька років ретельно вивчають співробітники військової контр-розвідки.
Про те, що Бундесвер приваблює прихильників ультра-правих ідей, - не раз попереджали експерти. Тепер їх припущення підтвердили й цифри. Міністерство оборони Німеччини повідомило - за останні десять років з Бундесверу звільнили дві сотні військових, які сповідували право-екстремістську ідеологію. Більшість із них потрапили до лав армії ще до переведення її на професійну основу. Після скасування призову - перевірку потенційних солдатів посилили, залучивши допомогу військової контр-розвідку.
Незважаючи на контроль, Бундесвер все одно час від часу потрапляє в епіцентр гучних скандалів. Так наприклад, торік було заарештовано старшого лейтенанта Франко. Він із спільниками, теж військовими, готував терористичний напад на ґрунті ксенофобії. Мішенню мав стати відомий політик, який закликав приймати біженців.
Під час прийому до Бундесверу - перевіряють не лише на правий екстремізм. Так само відсіюють ісламістів та лівих радикалів.
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