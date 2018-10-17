17 октября 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге состязаний в Люксембурге в двух сетах за 1 час и 9 минут уверенно разбила бывшую первую ракетку мира, чемпионку "Ролан Гаррос-2016" и "Уимблдона-2017" испанку Гарбинье Мугурусу.

Результат - 6:2, 6:3 (при счете 2:2 в первой партии Даяна выиграла четыре гейма подряд), сообщают fakty.ua.

Для Ястремской это самая высокорейтинговая победа в карьере (25-летняя Мугуруса занимает 13-е место в классификации WTA).

В четвертьфинале турнира в Люксембурге украинская теннисистка, победная серия которой уже насчитывает семь поединков, встретится со 124-й ракеткой мира, чемпионкой турнира в Ташкенте Маргаритой Гаспарян из России.

Для стремительно ворвавшейся в топ-100 мирового рейтинга 18-летней Даяны Ястремской это третий четвертьфинал на турнирах WTA в карьере. Впервые до этой стадии украинка добралась в 2017 году в Стамбуле, а во второй раз - неделей ранее в Гонконге.