Даяна Ястремская разгромила легендарную теннисистку в Люксембурге [ Редактировать ]
17 октября 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге состязаний в Люксембурге в двух сетах за 1 час и 9 минут уверенно разбила бывшую первую ракетку мира, чемпионку "Ролан Гаррос-2016" и "Уимблдона-2017" испанку Гарбинье Мугурусу.
Результат - 6:2, 6:3 (при счете 2:2 в первой партии Даяна выиграла четыре гейма подряд), сообщают fakty.ua.
Для Ястремской это самая высокорейтинговая победа в карьере (25-летняя Мугуруса занимает 13-е место в классификации WTA).
В четвертьфинале турнира в Люксембурге украинская теннисистка, победная серия которой уже насчитывает семь поединков, встретится со 124-й ракеткой мира, чемпионкой турнира в Ташкенте Маргаритой Гаспарян из России.
Для стремительно ворвавшейся в топ-100 мирового рейтинга 18-летней Даяны Ястремской это третий четвертьфинал на турнирах WTA в карьере. Впервые до этой стадии украинка добралась в 2017 году в Стамбуле, а во второй раз - неделей ранее в Гонконге.
по теме
Даяна Ястремская рассказала о великолепной победе в Гонконге (видео)
18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась своими впечатлениями после выигрыша своего первого в карьере титула WTA
Свитолина пробилась на итоговый турнир WTA в Сингапуре
Украинка второй год подряд попала в число восьми сильнейших теннисисток планеты
Украинка выиграла теннисный турнир
Украинская спортсменка выиграла свой первый титул в карьере в турнире серии WTA
"Шары подогреты": жеребьевка в Люксембурге вызвала скандал (видео)
жеребьевка национального кубка В Люксембурге вызвала возмущение общественности
Голая Серена Уильямс спела перед камерой (видео)
Американская теннисистка Серена Уильямс спела обнаженной песню рок-группы The Divinyls