Авиакатастрофа под Винницей: стало известно имя второго погибшего пилота [ Редактировать ]
Во время крушения истребителя Су-27, который разбился 16 октября в Винницкой области, погиб американский пилот Сет Неринг по прозвищу Джетро. Об этом передает Голос Америки.
Неринг служил пилотом 194 боевой эскадрильи Калифорнийского воздушной национальной гвардии.
Напомним, ранее сообщалось, что на территории Винницкой области нашли бортовой самописец истребителя Су-27 ВВС Украины.
Напомним, 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений "Чистое небо-2018".
В результате оба пилота погибли. Среди погибших - полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США.
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