18 октября - 291-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 74 дня.

Международный день кредитных союзов

Ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник - Международный День кредитных союзов. Этот всемирный праздник непрерывно отмечается с 1948 года и с тех самых пор является поводом для проведения многочисленных мероприятий.

Кредитным союзом называют организацию финансовой взаимопомощи граждан. Это одна из самых массовых и самых привлекательных для населения финансовых организаций, составляющая некоммерческую альтернативу банкам. Поскольку люди могут объединить свои средства, чтобы выдавать друг другу займы.

Именины 18 октября

Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филп.

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