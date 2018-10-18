18 октября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
18 октября - 291-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 74 дня.
Международный день кредитных союзов
Ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник - Международный День кредитных союзов. Этот всемирный праздник непрерывно отмечается с 1948 года и с тех самых пор является поводом для проведения многочисленных мероприятий.
Кредитным союзом называют организацию финансовой взаимопомощи граждан. Это одна из самых массовых и самых привлекательных для населения финансовых организаций, составляющая некоммерческую альтернативу банкам. Поскольку люди могут объединить свои средства, чтобы выдавать друг другу займы.
Именины 18 октября
Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филп.
Читайте также гороскоп на сегодня.
по теме
Хэллоуин-2018: необычные идеи маникюра (фото)
30 октября во всем мире будут отмечать один из самых "ужасных" праздников - Хэллоуин
17 октября: какой сегодня праздник
17 октября - 290-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 75 дней
На передовій відзначили День захисника України
День захисника України відзначали на всій прифронтовій території Донбасу - лінія фронту знаходиться за лічені кілометри
У свято Покрови Пресвятої Богородиці тисячі вірян пройшли хресною ходою навколо Почаївської Лаври
Вхід до храму встелили квітами: чорнобривцями та хризантемами - вони символізують любов вірян до Богородиці
Покрова Пресвятої Богородиці: Митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло провів святкові богослужіння у Києво-Печерській Лаврі
Крізь головні ворота у Києво-Печерську Лавру пройшли кілька тисяч вірян - приїхали, без перебільшення, зі всіх областей України - навіть з окупованих територій