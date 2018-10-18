Вино за півмільйона доларів - саме стільки виторгували у США на аукціоні "Сотбіс" за пляшку "Домен де ля Романе-Конті".

Фінальна сума перевищила оціночну в 17 разів і стала найбільшою в історії. Напій виготовили 1945 року у французькій Бургундії в обмеженій кількості - лише 600 пляшок. "Романе-Конте" - одна з найдорожчих марок колекційних вин.