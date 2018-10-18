В Україні почали будівництво арсеналів за стандартами НАТО [ Редактировать ]
Понад 65 людей притягли до відповідальності у справі про вибухи на військових складах на Чернігівщині - про це розповів міністр оборони Степан Полторак. Зокрема заступника начальника Генштабу - звільнили через службову невідповідність. Решта - отримали стягнення.
Водночас Полторак додав, що слідство досі триває. А от щоб привести українські арсенали та бази до рівня стандарту НАТО - за його словами потрібні 15 мільярдів гривень. Міністр додав, що тих грошей, які виділяють сьогодні, не достатньо. Полторак також повідомив - наразі щодо трьох основних арсеналів уже відпрацювали проектну документацію і почали будівництво сховищ за стандартами Альянсу.
по теме
Взрывы в Ичне: виновных наказали
По фактам взрывов на арсенале под Ичней к ответственности были привлечены более полусотни человек
В Україні змінять систему зберігання боєприпасів
За останні два з половиною роки через пожежі на артскладах - Україна втратила близько 2 млрд доларів
До ліквідації пожежі у Ічні долучили авіацію
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі на військових складах поблизу Ічні на Чернігівщині - з літаків скидають воду, залучили пожежний потяг
Вибух арсеналу у Ічні: тисячі осель залишилися без газопостачання
Рятувальники очистили від вибухонебезпечних предметів 21 населений пункт. Досі без газопостачання лишаються понад 3,5 тисячі помешкань у 8 селах
Взрывы в Ичне: как власти организовали эвакуацию, и какие выводы надо сделать после ЧП на арсенале?
Правительство и местные власти сработали очень эффективно - быстро увезли людей с опасной территории. Но теперь задача куда серьезнее - так же быстро - до холодов - помочь всем, чьи дома разрушены или повреждены. Как сейчас выглядят села и поселки после арт-канонады в Ичне?