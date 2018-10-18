Понад 65 людей притягли до відповідальності у справі про вибухи на військових складах на Чернігівщині - про це розповів міністр оборони Степан Полторак. Зокрема заступника начальника Генштабу - звільнили через службову невідповідність. Решта - отримали стягнення.

Водночас Полторак додав, що слідство досі триває. А от щоб привести українські арсенали та бази до рівня стандарту НАТО - за його словами потрібні 15 мільярдів гривень. Міністр додав, що тих грошей, які виділяють сьогодні, не достатньо. Полторак також повідомив - наразі щодо трьох основних арсеналів уже відпрацювали проектну документацію і почали будівництво сховищ за стандартами Альянсу.