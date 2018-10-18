До 20 зросла кількість загиблих в окупованій Керчі - про це передає Інтерфакс із посиланням на так звану міську адміністрацію. Серед жертв - 15 студентів і 5 дорослих, за попередніми даними, це співробітники коледжу.

Списки жертв обіцяють оприлюднити вже незабаром.

Загалом внаслідок стрілянини й вибухів у Керченському коледжі постраждало 68 людей. В окупованому Криму оголосили триденну жалобу. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації.

Українська прокуратура порушила справу поки що за статтею теракт, хоча не відкидають й інших версій. У Росії ж кримінальну справу перекваліфікували на статтю про множинне вбивство.

Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти в розслідуванні теракту в Керчі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.