Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти в розслідуванні теракту в Керчі [ Редактировать ]
До 20 зросла кількість загиблих в окупованій Керчі - про це передає Інтерфакс із посиланням на так звану міську адміністрацію. Серед жертв - 15 студентів і 5 дорослих, за попередніми даними, це співробітники коледжу.
Списки жертв обіцяють оприлюднити вже незабаром.
Загалом внаслідок стрілянини й вибухів у Керченському коледжі постраждало 68 людей. В окупованому Криму оголосили триденну жалобу. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації.
Українська прокуратура порушила справу поки що за статтею теракт, хоча не відкидають й інших версій. У Росії ж кримінальну справу перекваліфікували на статтю про множинне вбивство.
Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти в розслідуванні теракту в Керчі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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