С какими продуктами "опасно" пить кефир [ Редактировать ]
Кефир - полезный продукт. Однако стоит помнить о том, что он может нанести вашему организму вред, если вы будете употреблять его с некоторыми "запрещенными" продуктами. Об этом сообщают "По данным VistaNews.
В частности, эксперты советуют не употреблять вместе с кефиром экзотические, издалека привезенные плоды. Организм будет плохо усваивать такой микс.
С какими конкретно продуктами не сочетается кефир?
В этот список вошли:
- виноград,
- манго,
- огурцы,
- грибы,
- фасоль.
В то же время медики сообщили, что кефир можно безопасно сочетать с такими продуктами:
- яблоки,
- груши,
- смородина,
- малина,
- почти все овощи.
Диетологи, в свою очередь, рекомендуют употреблять кефир как таковой, отдельно от других продуктов - в нем и без дополнительных компонентов хватает питательных веществ. Тем, у кого изначально некрепкое пищеварение, также стоит избегать сочетаний других продуктов с кефиром.
Ранее мы писали, кому нельзя пить кефир.
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