Кефир - полезный продукт. Однако стоит помнить о том, что он может нанести вашему организму вред, если вы будете употреблять его с некоторыми "запрещенными" продуктами. Об этом сообщают "По данным VistaNews.

В частности, эксперты советуют не употреблять вместе с кефиром экзотические, издалека привезенные плоды. Организм будет плохо усваивать такой микс.

С какими конкретно продуктами не сочетается кефир?

В этот список вошли:

виноград,

манго,

огурцы,

грибы,

фасоль.

В то же время медики сообщили, что кефир можно безопасно сочетать с такими продуктами:

яблоки,

груши,

смородина,

малина,

почти все овощи.

Диетологи, в свою очередь, рекомендуют употреблять кефир как таковой, отдельно от других продуктов - в нем и без дополнительных компонентов хватает питательных веществ. Тем, у кого изначально некрепкое пищеварение, также стоит избегать сочетаний других продуктов с кефиром.

Ранее мы писали, кому нельзя пить кефир.