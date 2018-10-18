Рекордний контракт у світі спорту підписав мексиканський боксер Сауль Альварес.

Згідно з документом, за наступних 5 років спортсмен отримає 365 мільйонів доларів. Він проведе 11 боїв. І, крім головних гонорарів, отримуватиме за них іще й премії. Таку вигідну пропозицію боксерові зробив один зі стримінгових сервісів.

Попередній рекорд належав бейсболісту Джанкарло Стентону. Його контракт передбачає суму - 325 мільйонів доларів, щоправда - за 13 років.