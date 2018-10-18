В Одессе умерла 18-летняя девушка в результате отравления грибами, сообщает "Деловая столица" со ссылкой на заявление Одесского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины.

Подросток употребляла в пищу грибы, которые были собраны в лесах Уманского района.

Отравление вызвало обострение сахарного диабета, кетоацидотическую кому, что привело к смерти. Жительница Умани скончалась в одной из городских больниц Одессы.

Ранее обед в киевском гипермаркете закончился массовым отравлением.