В Одессе подросток съел грибов и умер [ Редактировать ]
В Одессе умерла 18-летняя девушка в результате отравления грибами, сообщает "Деловая столица" со ссылкой на заявление Одесского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины.
Подросток употребляла в пищу грибы, которые были собраны в лесах Уманского района.
Отравление вызвало обострение сахарного диабета, кетоацидотическую кому, что привело к смерти. Жительница Умани скончалась в одной из городских больниц Одессы.
Ранее обед в киевском гипермаркете закончился массовым отравлением.
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