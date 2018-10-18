18 октября в полицию поступила информация о "минирование" десяти объектов во Львове, сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

Правоохранители отметили, что они получили сообщение о "минировании" десяти гостиниц и фитнес-клубов. Здания расположены на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича. На месте работают взрывотехники. Проводится эвакуация людей.

Читайте также, в Киеве мужчина заминировал собственную квартиру.