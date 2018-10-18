Во Львове "заминировали" десять зданий [ Редактировать ]
18 октября в полицию поступила информация о "минирование" десяти объектов во Львове, сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
Правоохранители отметили, что они получили сообщение о "минировании" десяти гостиниц и фитнес-клубов. Здания расположены на улицах Коперника, Свободы, Стрыйской, Долинского, Научной, Масарика, Степана Бандеры, Стефаника, Перфецкого и на площади Мицкевича. На месте работают взрывотехники. Проводится эвакуация людей.
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