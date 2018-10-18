В Днепре уже вторую неделю сносят "Дом-призрак", который находится в Рыбальской балке. Заброшенный дом на улице Гавриленко, 10 - один из самых известных заброшенных высотных зданий в Днепре, сообщает "Информатор".

Местные жители прозвали его "Дом-призрак". Дом был построен в 1986 году "Южным машиностроительным заводом" для своих работников. В 1996 году в Рыбальской балке случился оползень. В связи с этим жильцы были вынуждены покинуть дом, а само строение было признано аварийным. С тех пор дом пустует. Следует отметить, что дом был любимым место для джамперов. В 2013 году в доме погиб подросток, который упал в шахту лифта.

Дом-призрак обещают снести уже к концу этого года. Что будет на месте здания пока неизвестно.

Ранее в Одессе снесли популярный пляж.