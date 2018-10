Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты с регулярностью будут вводить новые санкции против России.

"США стараются увеличить давление, которое оказывают на Россию, чтобы заставить ее вести переговоры об урегулировании. Это включает сохранение санкций США, а также периодическое ужесточение этих санкций с течением времени", - сообщил он во время конференции аналитического центра Atlantic Council, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, США будут вводить дополнительные санкции в отношении России каждый месяц или два.

“This [humanitarian catastrophe] is only happening because Russia has invaded and occupied this territory,” says @SpecRepUkraine Volker. #ACEurasia pic.twitter.com/RliManvLfI