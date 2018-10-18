Санкции против России будут обновляться каждые пару месяцев - Волкер [ Редактировать ]
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты с регулярностью будут вводить новые санкции против России.
"США стараются увеличить давление, которое оказывают на Россию, чтобы заставить ее вести переговоры об урегулировании. Это включает сохранение санкций США, а также периодическое ужесточение этих санкций с течением времени", - сообщил он во время конференции аналитического центра Atlantic Council, сообщает "РБК-Украина".
По его словам, США будут вводить дополнительные санкции в отношении России каждый месяц или два.
“This [humanitarian catastrophe] is only happening because Russia has invaded and occupied this territory,” says @SpecRepUkraine Volker. #ACEurasia pic.twitter.com/RliManvLfI— Atlantic Council (@AtlanticCouncil) 18 октября 2018 г.
Раннее в МИД Украины назвали сроки действия санкций против России.
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