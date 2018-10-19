Леви купалися у листі і раділи осені (відео) [ Редактировать ]
Осінні радощі - для тварин у Лондонському зоопарку. Спеціально для левів до звіринцю привезли купи опалого листя, щоб "королі звірів" могли качатись у ньому.
Листя підготували не просте, а з "присмаком осені" з ароматом кориці, кардамону та гвоздики. Це улюблені лев'ячі запахи.
Після того, як самиці удосталь насолодилися "осінньою ванною", ватажок прайду валявся у листі весь день. І навіть пробував його на смак.
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