Осінні радощі - для тварин у Лондонському зоопарку. Спеціально для левів до звіринцю привезли купи опалого листя, щоб "королі звірів" могли качатись у ньому.

Листя підготували не просте, а з "присмаком осені" з ароматом кориці, кардамону та гвоздики. Це улюблені лев'ячі запахи.

Після того, як самиці удосталь насолодилися "осінньою ванною", ватажок прайду валявся у листі весь день. І навіть пробував його на смак.