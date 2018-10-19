Вагон едва не привалил дом: в Ужгороде поезд сошел с рельсов (фото, видео) [ Редактировать ]
В Ужгороде в микрорайоне Радванка сошел с рельсов грузовой поезд, вагоны наклонились на жилой дом. Об этом сообщил депутат Ужгородского горсовета от ромской общины Мирослав Горват.
"Сегодня по улице Прикордонной сошли с рельсов два грузовых вагона (микрорайон Радванка)", - написал он и выложил фото поезда в соцсеть.
По словам Горвата, по состоянию на 12:00 один из вагонов оттащили. Сейчас решается вопрос, как лучше выровнять и поставить на пути вагон, который наклонился к дому.
На месте работают правоохранители и железнодорожники.
Ранее мы писали о том, что в столице трамвай сошел с рельсов и врезался во встречный.
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