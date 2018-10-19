Королева красоты Калифорнии погибла после того, как остановилась на середине дороги, чтобы снять неудобную обувь. В этот момент ее сбил автомобиль.

Яна Лаврентьева попала под колеса внедорожника около 12 часов ночи на пешеходном переходе в Энсино, Лос-Анджелес. Водитель не стал останавливаться, чтобы помочь 30-летней девушке, и сразу же скрылся с места ДТП, сообщает The Sun.

Яна закончила ужинать в ресторане вместе со своим мужем Евгением и друзьями. После чего логопед и несколько ее подруг пошли через дорогу, чтобы зайти за кофе. Девушки рассказали, что зеленый свет должен был гореть еще 18 секунд, как вдруг произошло столкновение.

По словам свидетелей, это была машина Toyota 4-Runner, которая явно превышала скоростной режим. Сейчас полиция изучает запись с камер видеонаблюдения, чтобы найти виновника.

Подруга модели Ярослава рассказала, что водитель сбил только Яну, поскольку она остановилась, чтобы снять неудобную обувь. Остальные подруги не стали ее ждать и продолжили переходить дорогу. Девушку доставили в больницу в критическом состоянии, где она позже скончалась.

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