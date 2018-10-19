"Нафтогаз" отдаст в госбюджет 90% прибыли - Гройсман [ Редактировать ]
90% прибыли НАК "Нафтогаз Украины" будет направлено в государственный бюджет, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 19 октября.
"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а с бюджета направлено на потребности украинских граждан и украинского государства", - сказал Гройсман, передает "Сегодня".
Премьер-министр считает недопустимыми чрезмерные зарплаты и премии в компании.
"Я думаю, что это справедливо – вместо чрезмерных зарплат и премий, все это должно быть в государственной казне. Это принципиальный вопрос", – подчеркнул глава правительства.
В июне Владимир Гройсман в Верховной Раде подверг жесткой критике руководство НАК "Нафтогаз" за чрезмерные премии и потребовал, чтобы оно пересмотрело свое скандальное решение.
по теме
Засідання уряду: проект Бюджету-2019 забезпечить стабільність та захист від інфляції - Володимир Гройсман
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що в проекті бюджету збережені всі пріоритети - від фінансування Збройних Сил до впровадження змін в освіті, медицині та подальшій децентралізації
Володимир Гройсман закликав підтримати проект бюджету
Проект бюджету на наступний рік завтра розглядатимуть у Верховній Раді. Про важливий парламентський четвер нагадав на засіданні уряду Володимир Гройсман. Прем'єр закликав нардепів підтримати головний фінансовий документ держави
Бюджет-2019: Володимир Гройсман подякував депутатам за узгодження кошторису
А голова уряду подякував нардепам за узгоджений кошторис. За словами прем'єра, документ дозволить продовжити реформи. Йдеться про фінансування оборони, медицини, освіти. Відтак Кабмін разом із представниками бюджетного комітету готуватиме проект документу до другого читання
Бюджет-2019: Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні
Бюджет у першому читанні ухвалено. Попри всю критику кошторису, яка лунала протягом тижня - нардепи попередньо узгодили документ, віддавши свої голоси. Як фракції натискали кнопки, які зауваження лунали з трибуни, та що нардепам пообіцяв прем'єр - про це в наступному матеріалі
Парламент прийняв за основу держбюджет-2019
Тепер кошторис мають підготувати до другого читання, не пізніше 20 листопада. А от ухвалити документ остаточно парламент повинен до 1 грудня