Бюджет-2019: Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні

Бюджет у першому читанні ухвалено. Попри всю критику кошторису, яка лунала протягом тижня - нардепи попередньо узгодили документ, віддавши свої голоси. Як фракції натискали кнопки, які зауваження лунали з трибуни, та що нардепам пообіцяв прем'єр - про це в наступному матеріалі