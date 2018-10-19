В порт "Южный" хочет зайти новый буксирный оператор – ООО "Таг Сервис". Пока в АМПУ раздумывают, подписывать ли запрос от этой компании с сомнительной репутацией.

В Администрацию морских портов Украины (АМПУ) пришло письмо от ООО "Таг Сервис". Компания просит включить ее в список буксирных операторов, выложенный на сайте ведомства. В "Таг Сервисе" уверяют, что компания "имеет все необходимые технические средства и обеспечена квалифицированным персоналом для осуществления буксирных операций".

Кроме того, ООО уже якобы получило заявки от судовладельцев на проведение буксирных операций в порту "Южный". Компания гарантирует работу в строгом соответствии с законами Украины и сводом обычаев порта "Южный". При этом "Таг Сервис" не уточняет, каким именно портофлотом он располагает.

Что же на самом деле представляет из себя ООО "Таг Сервис"?

Компания молодая – зарегистрирована в апреле 2018 года в Одессе. Учредителями значатся киевлянин Сергей Скляр и Владимир Скалозуб из Белгорода-Днестровского. Но как писало ранее издание "Зеркало недели", по информации участников рынка, реальным бенефициаром "Таг Сервиса" может оказаться одиозный гражданин России с криминальной биографией.

По данным издания, в 2002 году он был арестован в Париже, где работал вице-президентом компании Termitrans Service SA. В обвинительном заключении говорилось о его связи с "солнцевской" преступной группировкой и об участии в отмывании денег русской мафии.

"Зеркало недели" добавляет, что этот гражданин России был "связным" между европейскими и российскими участниками криминальной схемы. Он также являлся соучредителем трех московских фирм: "Транссервис", "Биф-Транс" и "Нефтетранс". СБУ запретило ему въезд на территорию Украины, но он не только беспрепятственно попадает в нашу страну, но и ведет здесь бизнес.

Издание не называет фамилию бизнесмена, но по описанию можно предположить, что это – Андрей Марисов.

Уставный фонд ООО "Таг Сервис" – всего 1000 грн, что явно несолидно для игрока буксирного рынка. А номер одесского городского телефона, указанный в письме компании, совпадает с номером, указанным на сайте другого буксирного оператора – ООО "Экофлот". Абонент по этому номеру действительно представляется "Экофлотом".

Напомним, ООО "Экофлот" получило известность из-за коррупционного скандала. В апреле 2018 года прокуратура Одесской области открыла уголовное производство против руководителей ГП "Одесский морской торговый порт" (ОМТП) по подозрению в получении неправомерной выгоды, злоупотреблении служебным положением и нанесению убытков государству в крупных размерах. По данным "Зеркала недели", речь идет о возможном сговоре руководства порта с частными компаниями ООО "Экофлот" и ООО "Укрфлот-Сервис", которые арендовали у ОМТП два из 12-и буксиров на невыгодных для порта условиях.

Лето-2018 вообще ознаменовалось всплеском активности на буксирном рынке Украины. Здесь появилось несколько новых игроков с сомнительной репутацией. Кроме "Таг Сервис", были созданы ООО "Одесса Портофлот" и ООО "Тагкомсервис". В первой фирме в число соучредителей вошли капитаны буксиров ОМТП: "Стивидор", "Кентавр", "Ударник", "Бугаз", "Сфинкс" и "Новатор". Компания "Одесса Портофлот" по просьбе ОМТП провела оценку рыночной стоимости буксиров, предоставив при этом заниженные цифры. В обоих случаях среди соучредителей компаний фигурировали лица, близкие к руководству ОМТП.

Теперь фирмы-прокладки переключились с ОМТП на "Южный". Что неудивительно: крупнейший порт страны сулит буксирным операторам миллионные доходы. Правда, в случае с "Таг Сервисом" эти доходы будут фактически отобраны у государственного буксирного оператора - это еще один повод для АМПУ хорошо подумать перед подписанием документа.

Станет ли "Таг Сервис" фигурантом нового коррупционного скандала, которые уже вошли в норму на буксирном рынке Большой Одессы? А главное – подпишет ли глава АМПУ Райвис Вецкаганс запрос от компании со столь сомнительной репутацией? Ответ на этот вопрос мы узнаем уже очень скоро.