В Україні з візитом перебуває заступниця держсекретаря США Кірстен Медісон. Її спеціалізація в Держдепі - правоохоронні органи. Тому і в Києві її робота присвячена саме цій темі. Першою була зустріч з головою МВС Арсеном Аваковим.

Після цього Медісон виступила перед випускниками поліцейської Академії - новими патрульними, які невдовзі заступають на своє перше чергування. А потім - відвідала НАБУ. Серед перших заяв - Сполучені Штати очікують, що Україна пришвидшить запуск Антикорупційного суду.

"Насамперед я хочу привітати молодих офіцерів поліції. Хотіла би сказати, що ви присутні тут, бо доклали неабияких зусиль, подолавши навчання, цей курс. І це лише початок вашого шляху і вашої кар'єри. Я переконана, що ви всі з честю будете носити довірений вам значок поліцейського і гідно виконувати покладені на вас обов'язки", - говорить Кірстен Медісон, заступник держсекретаря США.

"Це той день, коли вас починають звати захисником України. Так, захисником України. Тому що українська держава ввірила вам відповідальність за безпеку, відповідальність за законність. Не ошукайте цю довіру", - говорить Арсен Аваков, глава МВС України.