Трагедия в Керчи: появились новые подробности [ Редактировать ]
В деле о массовом расстреле студентов и преподавателей в политехническом колледже в Керчи появились новые подробности.
Стало известно, что было написано на футболке стрелка Владислава Рослякова, а также, что накануне он сжег Библию, сообщает РИА Новости.
В день трагедии 18-летний студент Росляков надел черные брюки, берцы и белую футболку с надписью "Hatred" (ненависть - ред.). Также стало известно, что накануне преступления он сжег Библию возле дома и на опаленных страницах обвел стих: "Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали, и чтобы учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его".
Также проверяется версия, что он мог изготовить самодельные взрывные устройства из снарядов времен Второй мировой войны.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".
Погиб 21 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.
Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
Полная хронология трагедии опубликована здесь.
по теме
Трагедия в Керчи: ученики закрывали собой девочек
Четверо первокурсников во время массового убийства в Керчи вызвали огонь на себя, спасая девочек
Трагедия в Керчи: родителей убийцы оштрафуют на 200 гривен
На родителей обвиняемого в массовом убийстве в керченском коллеже, оформлен административный протокол
Расстрел в Керчи: в украинской прокуратуре заявили о теракте
Прокуратура АР Крым по факту смертельного взрыва в здании колледжа в оккупированной Керчи возбудила дело по статье "теракт"
В Керчі попрощалися з жертвами масового вбивства
В окупованій Керчі сьогодні прощалися з жертвами масового вбивства, що сталося два дні тому. Траурна процесія пройшла вулицями міста до центрального кладовища. Від четверга у Криму оголошено триденну жалобу
Трагедия в Керчи: бабушка стрелка рассказала о характере внука
Пенсионерка рассказала о внуке Владиславе Рослякове