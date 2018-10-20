В деле о массовом расстреле студентов и преподавателей в политехническом колледже в Керчи появились новые подробности.

Стало известно, что было написано на футболке стрелка Владислава Рослякова, а также, что накануне он сжег Библию, сообщает РИА Новости.

В день трагедии 18-летний студент Росляков надел черные брюки, берцы и белую футболку с надписью "Hatred" (ненависть - ред.). Также стало известно, что накануне преступления он сжег Библию возле дома и на опаленных страницах обвел стих: "Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали, и чтобы учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его".

Также проверяется версия, что он мог изготовить самодельные взрывные устройства из снарядов времен Второй мировой войны.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погиб 21 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.