В жутком ДТП погибла звезда "Дизель шоу" [ Редактировать ]
20 октября, под Киевом в ДТП погибла украинская артистка, звезда юмористического шоу "Дизель шоу" Марина (Марианна) Поплавская, сообщил журналист Влад Антонов на своей странице Facebook.
Авария произошла в Киевской области возле села Мила около 7 утра. На Житомирской трассе автобус с актерами врезался в грузовик. В результате ДТП погибла Поплавская, еще четверо актеров коллектива "Дизель шоу" находятся в тяжелом состоянии - их госпитализировали с различными травмами.
В полиции заявили, что предварительно, водитель автобуса Неоплан не справился с управлением и столкнулся с грузовиком МАЗ. В салоне находились 14 пассажиров. Водитель автобуса задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
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