Тревога нарастала: Канаде экстренно сел самолет из-за разбившегося лобового стекла [ Редактировать ]
Пассажирский лайнер Boeing 757-200 авиакомпании Icelandair, летевший из города Орландо, штат Флорида, в столицу Исландии Рейкьявик, совершил аварийную посадку в канадском городе Сагеней из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщает CTV.
"Самолет находился на высоте 35 тыс. футов... Это довольно редкий случай, потому что стекла крепкие. Я успокоил пассажиров, что все под контролем - они явно дрожали и тревога нарастала", - рассказал пилот.
Пассажир на борту был механиком и был допущен в кабину, чтобы посмотреть размер трещины.
На борту самолета находились 155 человек и семь членов экипажа, никто не пострадал. Всех эвакуированных вскоре подберет другой самолет - пока они находятся в гостинице.
Напомним, что в России молния ударила в самолет.
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