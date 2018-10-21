Пассажирский лайнер Boeing 757-200 авиакомпании Icelandair, летевший из города Орландо, штат Флорида,​ в столицу Исландии Рейкьявик, совершил аварийную посадку в канадском городе Сагеней из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщает CTV.

"Самолет находился на высоте 35 тыс. футов... Это довольно редкий случай, потому что стекла крепкие. Я успокоил пассажиров, что все под контролем - они явно дрожали и тревога нарастала", - рассказал пилот.

Пассажир на борту был механиком и был допущен в кабину, чтобы посмотреть размер трещины.

На борту самолета находились 155 человек и семь членов экипажа, никто не пострадал. Всех эвакуированных вскоре подберет другой самолет - пока они находятся в гостинице.

Напомним, что в России молния ударила в самолет.