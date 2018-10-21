В жутком ДТП на Кипре погибла супружеская пара [ Редактировать ]
На Кипре автомобиль, в котором находились двое граждан России, сорвался с обрыва. В результате инцидента погибла супружеская пара, сообщает Cyprus Mail.
Трагедия произошла в районе Акамас недалеко от Пафоса в субботу, 20 октября. Автомобиль пролетел около 30 метров.
По данным издания, медики подтвердили гибель 58-летнего мужчины и его 48-летней женщины. Туристы прибыли на Кипр 10 октября и должны были уехать 24 октября после отдыха в отеле в Пафосе.
Ранее в смертельном ДТП погибли 50 человек.
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