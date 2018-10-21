300 тисяч ударів блискавки зазнав австралійський Південний Уельс за добу. По штату, де розташоване найбільше місто Австралії - Сідней, минулої ночі вдарив шторм. У одному з селищі - розряд влучив у чоловіка.

Лікарі не змогли його врятувати. Усього тут нарахували 7 тисяч блискавиць. Під час бурі на заході Австралії випала тримісячна норма опадів. Понад двісті людей звернулися до служб порятунку по допомогу.