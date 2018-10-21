Австралію "накрило вогнем" тисяч блискавок (відео) [ Редактировать ]
300 тисяч ударів блискавки зазнав австралійський Південний Уельс за добу. По штату, де розташоване найбільше місто Австралії - Сідней, минулої ночі вдарив шторм. У одному з селищі - розряд влучив у чоловіка.
Лікарі не змогли його врятувати. Усього тут нарахували 7 тисяч блискавиць. Під час бурі на заході Австралії випала тримісячна норма опадів. Понад двісті людей звернулися до служб порятунку по допомогу.
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