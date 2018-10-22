Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская указала на детали трагической гибели актрисы "Дизель шоу" Марины Поплавской.

Об этом она сообщила в комментарии к посту в Facebook.

"Несколько дней назад мой Виталик, Фози и другие артисты ездили в Запорожье на концерт в этом "Неоплане"! Даже фото есть. И водитель тот же. За рулем он был один, без напарника, засыпал на ходу", - написала она.

По словам Сумской, сложившаяся ситуация является "кошмаром".

"Это просто кошмар, как можно не контролировать эти моменты и нарушения", - подчеркнула она.

Напомним, авария случилась утром, 20 октября, под Киевом. Актриса Марина Поплавская вместе с коллегами возвращалась из Львова.