На Закарпатті прикордонники зі стріляниною затримали двох нелегалів. Підозрілих чоловіків, які несли у бік державного рубежу спортивні сумки, помітили під час патрулювання.

Попросили зупинитися, натомість вони жбурнули на землю пакунки й дременули навтьоки. Не зупинились навіть після попереджувальних пострілів у повітря.

Наздогнали чоловіків уже за 300 метрів від кордону. Порушники були без жодних документів, представились громадянами Індії. У сумках, які хотіли пронести із собою, правоохоронці виявили тисячу пачок цигарок.