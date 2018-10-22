На Закарпатті прикордонники затримали двох нелегалів [ Редактировать ]
На Закарпатті прикордонники зі стріляниною затримали двох нелегалів. Підозрілих чоловіків, які несли у бік державного рубежу спортивні сумки, помітили під час патрулювання.
Попросили зупинитися, натомість вони жбурнули на землю пакунки й дременули навтьоки. Не зупинились навіть після попереджувальних пострілів у повітря.
Наздогнали чоловіків уже за 300 метрів від кордону. Порушники були без жодних документів, представились громадянами Індії. У сумках, які хотіли пронести із собою, правоохоронці виявили тисячу пачок цигарок.
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