Американский канал погоды "сжег" ведущую в прямом эфире. Телеканал Weather Channel известен тем, что использует 3D-графику для более эффектного воспроизведения погодных явлений, пишет "Корреспондент".

Соответствующее видео опубликовала Алисса Березняк на своей странице в Twitter. Журналистка нашла в сети видео, в котором канал с помощью такого же визуального эффекта показал пожары в долине Напа.

if you were horrified/transfixed by the @weatherchannel's apocalyptic hurricane simulation, wait till you see what it did with the california wildfires pic.twitter.com/1dMJw1b2pF