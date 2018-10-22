Ведущую "сожгли" в прямом эфире (видео) [ Редактировать ]
Американский канал погоды "сжег" ведущую в прямом эфире. Телеканал Weather Channel известен тем, что использует 3D-графику для более эффектного воспроизведения погодных явлений, пишет "Корреспондент".
Соответствующее видео опубликовала Алисса Березняк на своей странице в Twitter. Журналистка нашла в сети видео, в котором канал с помощью такого же визуального эффекта показал пожары в долине Напа.
if you were horrified/transfixed by the @weatherchannel's apocalyptic hurricane simulation, wait till you see what it did with the california wildfires pic.twitter.com/1dMJw1b2pF— alyssa bereznak (@alyssabereznak) 18 октября 2018 г.
Березняк написала, что если кого-то ужаснул прогноз погоды во время урагана Флоренс, то они не видели, что канал сделал с ведущей во время прошлогодних пожаров в долине Напа.
Напомним, в средине сентября Weather Channel "утопил" свою ведущую во время демонстрации последствий урагана Флоренс.
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