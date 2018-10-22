В Киеве водитель трамвая №12 пыталась высадить пассажира, которая сфотографировала лес. По словам участницы конфликта Татьяны Гонченко, инцидент произошел 21 октября по дороге в Пущу-Водицу, сообщает vgorode.ua.

Девушка стояла возле кабины, в которую была открыта дверь и решила сфотографировать лес. Водитель Трамвая увидела пассажирку в зеркало и начала кричать, что сейчас высадит ее. Женщина заявила Татьяне, что в этой местности запрещено фотографировать.

Водитель не успокоилась до тех пор, пока девушка не прекратила фотографировать. Гонченко сообщила, что записала бортовой номер трамвая и уже отправила жалобу на водителя за поведение.

Ранее полиция задержала школьника, который угрожал убить одноклассников.