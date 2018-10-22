В Украине исчезнут шампанское и коньяк [ Редактировать ]
В рамках выполнения положений договора про зону свободной торговли Украина - ЕС украинские виноделы пришли к общему мнению касаемо переименований продукции. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на гендиректора корпорации "Укрвинпром" Владимира Кучеренко.
Так, позиция заключается в том, что украинские виноделы готовы на выполнение всех требований Соглашения про ассоциацию и перейти на новые наименования для своей продукции после завершения переходного периода. Шампанское и коньяк также будут переименованы.
Предполагается, что они получат названия "игристое вино" и "бренди" соответственно. Необходимость переименования вызвана требованиями Франции, которые обусловлены тем, что термины происходят от ее географических названий - провинции Шампань и города Коньяк.
Ранее в Шотландии продали виски за рекордную сумму денег.
по теме
ПриватБанк останавливает работу: когда и почему
В банке советуют своим клиентам позаботиться о наличных деньгах заранее
Ведущую "сожгли" в прямом эфире (видео)
Американский телеканал сжег ведущую в прямом эфире, не на шутку испугав зрителей
Теракт в Керчи: новые данные о состоянии пострадавших
Все доставленные в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – девочки-подростки в возрасте от 14 до 20 лет
В Харьковской области дерево убило грибника
В Харьковской области, недалеко от поселка Старица Волчанского района, на двух братьев (23 и 30 лет), собиравших грибы, упало дерево
В Одесской области пронесся "смерч" из комаров (видео)
Также в Одесской области зафиксировали нашествие медуз