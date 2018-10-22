В рамках выполнения положений договора про зону свободной торговли Украина - ЕС украинские виноделы пришли к общему мнению касаемо переименований продукции. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на гендиректора корпорации "Укрвинпром" Владимира Кучеренко.

Так, позиция заключается в том, что украинские виноделы готовы на выполнение всех требований Соглашения про ассоциацию и перейти на новые наименования для своей продукции после завершения переходного периода. Шампанское и коньяк также будут переименованы.

Предполагается, что они получат названия "игристое вино" и "бренди" соответственно. Необходимость переименования вызвана требованиями Франции, которые обусловлены тем, что термины происходят от ее географических названий - провинции Шампань и города Коньяк.

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